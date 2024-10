(AGENPARL) - Roma, 18 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 18 ottobre 2024 DE PRIAMO (FDI): DA QUANDO IL PD È PORTAVOCE DEI GIUDICI?

“Le dichiarazioni di esponenti del Partito Democratico in materia di migranti, che hanno anticipato un provvedimento di diniego di trasferimento di migranti emanati oggi, sembrano indicazioni date ad alcuni giudici. Ricordo al segretario del PD Schlein che esiste una netta separazione tra i poteri dello Stato e che, al netto di valutazioni che il leader politico può e deve fare, dettare l’agenda della magistratura dicendo cosa i giudici debbano fare o anticipando cosa verrà fatto, è un oltraggio al principio di separazione dei poteri e, soprattutto, un atto lesivo dell’indipendenza e autonomia della magistratura che, tra l’altro, rischia di adombrare la legittimità giurisdizionale per mere speculazioni politiche. La Schlein e il PD pensino a fare proposte, e lascino fare al Governo Meloni quello che il Pd non è riuscito a fare: lavorare per migliorare l’Italia”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea De Priamo.

