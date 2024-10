Agenzia regionale 1191.24 leo_chiusura fiera didacta

(AGENPARL) - Roma, 18 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 18 ottobre 2024 Grande successo di Didacta Italia – Edizione Puglia con oltre 11.000 visitatori

Ha chiuso questo pomeriggio alle 17,00 alla Nuova Fiera del Levante DIDACTA ITALIA – Edizione Puglia che nei tre giorni di fiera ha fatto registrare un’affluenza record di docenti, dirigenti scolastici, professionisti, addetti ai lavori che hanno partecipato agli eventi formativi e affollato gli stand delle 150 aziende partecipanti.

Sono stati oltre 11mila i visitatori che confermano la validità del format di Didacta Italia (spin off di Didacta International) per la formazione e l’innovazione delle scuole italiane di ogni ordine e grado.

La Regione Puglia è stata presente con ampi spazi istituzionali per la promozione e diffusione delle opportunità offerte al mondo dell’istruzione dal PR PUGLIA FESR – FSE+ 2021-2027.

“L’edizione pugliese di Didacta Italia – ha affermato l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia, Sebastiano Leo – ha superato ogni aspettativa, trasformando Bari per tre giorni nella capitale italiana della scuola. Questo evento non solo ha richiamato una vasta partecipazione, ma ha anche messo in luce l’impegno della Puglia nell’innovazione didattica e nella formazione continua. La presenza di numerosi espositori e relatori di rilievo ha offerto un’importante opportunità per creare reti e collaborazioni tra istituzioni, aziende e professionisti del settore”.