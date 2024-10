1018 delibera lavori via del prione

(AGENPARL) - Roma, 18 Ottobre 2024

Proseguono i lavori di rifacimento di Via del Prione nel tratto compreso tra Piazza Ramiro Ginocchio e Via Fratelli Rosselli.

La Spezia, 18 ottobre 2024 – Proseguono i lavori di riqualificazione degli spazi pedonali di Via del Prione, ieri la Giunta comunale ha deliberato il progetto esecutivo per la riqualificazione della pavimentazione di Via del Prione, nel tratto compreso tra Piazza Ramiro Ginocchio e Via Fratelli Rosselli.

L’intervento di riqualificazione, prevede l’adeguamento della pavimentazione che si trova in stato di ammaloramento, dovuto principalmente alle caratteristiche di parte del materiale lapideo impiegato, scarsamente resistente a fenomeni meteorici e alla frantumazione di alcune parti, in seguito al passaggio saltuario di mezzi meccanici.

Il costo complessivo dei lavori è di € 700.000, di cui € 300.000,00 da acquisire attraverso finanziamento regionale, mentre i restanti € 400.000,00 coperti da cofinanziamento comunale.