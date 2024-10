Strade, riapre il ponte della SP 27 “Valle del Samoggia” a Savigno, chiuso dal 26 giugno scorso a causa del danneggiamento di una rampa di accesso – FOTO

(AGENPARL) - Roma, 17 Ottobre 2024

Strade, riapre il ponte della SP 27 “Valle del Samoggia” a Savigno

Chiuso dal 26 giugno scorso a causa del danneggiamento di una rampa di accesso

Riapre oggi, giovedì 17 ottobre, il ponte della SP 27 “Valle del Samoggia” sull’omonimo torrente a Savigno, Comune di Valsamoggia, al Km 22+700. Il ponte era chiuso dallo scorso 26 giugno a causa di un danneggiamento al manto stradale della rampa di accesso, dovuto al maltempo che tra il 20 e il 29 giugno ha colpito anche il territorio bolognese.

Nella fattispecie, l’erosione del torrente Samoggia aveva demolito una parte della rampa sinistra di accesso al ponte, coinvolgendo anche alcuni impianti e rendendo necessaria la chiusura al traffico veicolare con deviazione sulla comunale via dei Mulini.

I lavori, finanziati dalla Città metropolitana di Bologna e non ricompresi – a oggi – nei risarcimenti da parte della Protezione Civile, sono stati effettuati dal raggruppamento di ditte aggiudicatarie dell’Accordo quadro di manutenzione stradale, consentendo all’Ente di risparmiare i tempi dell’appalto, sotto la direzione dei tecnici interni della Città metropolitana.

Il costo per il ripristino è stato di 165.000 euro, compresi alcuni lavori di finitura che saranno completati nelle prossime settimane.

