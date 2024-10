Potrebbe esistere la vita sotto il ghiaccio di Marte? Uno studio della NASA propone delle possibilità

(AGENPARL) - Roma, 17 Ottobre 2024

Un nuovo studio della NASA suggerisce che sotto i ghiacci di Marte potrebbero esistere condizioni favorevoli per la vita microbica. Sebbene non siano state trovate prove concrete della vita su Marte, i ricercatori ritengono che l’acqua di scioglimento sotto la superficie ghiacciata del pianeta potrebbe offrire un ambiente ospitale per microbi simili a quelli presenti sulla Terra.

Utilizzando la modellazione al computer, gli scienziati hanno dimostrato che la luce solare potrebbe penetrare abbastanza nel ghiaccio d’acqua da sostenere la fotosintesi in pozze d’acqua di fusione poco profonde, simili a quelle terrestri dove abbondano alghe, funghi e cianobatteri. Aditya Khuller, autore principale dello studio e ricercatore presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA, ha sottolineato: “Le esposizioni al ghiaccio marziano potrebbero essere tra i luoghi più accessibili per cercare vita nell’universo”.

Il ghiaccio d’acqua di Marte, misto a polvere accumulata durante le sue glaciazioni, potrebbe scaldarsi al punto di sciogliersi sotto la superficie, grazie alla capacità della polvere di assorbire più calore solare del ghiaccio stesso. Gli scienziati ritengono che questo processo possa creare sacche di acqua di fusione che offrirebbero un ambiente protetto dalle radiazioni cosmiche e solari, potenzialmente favorevole alla fotosintesi fino a 3 metri di profondità sotto la superficie.

Sebbene le attuali condizioni atmosferiche di Marte rendano improbabile lo scioglimento del ghiaccio sulla superficie, sotto strati nevosi o ghiacciati polverosi, questi processi potrebbero ancora verificarsi. Il fenomeno è stato osservato anche sulla Terra, dove particelle di polvere nel ghiaccio generano buchi di crioconite che trattengono acqua liquida e ospitano microecosistemi.

Il prossimo passo degli scienziati sarà replicare il ghiaccio polveroso di Marte in laboratorio, per studiarlo e identificare i punti più probabili in cui cercare acqua di fusione. Questi luoghi potrebbero diventare obiettivi per future missioni robotiche e umane, portando l’umanità un passo più vicino alla scoperta della vita su Marte.

Si ritiene che i bordi bianchi lungo queste gole nella Terra Sirenum di Marte siano ghiaccio d’acqua polveroso. Gli scienziati pensano che l’acqua di fusione potrebbe formarsi sotto la superficie di questo tipo di ghiaccio, fornendo un posto per una possibile fotosintesi. Questa è un’immagine a colori potenziati; il colore blu non sarebbe effettivamente percepibile all’occhio umano.NASA/JPL-Caltech/Università dell’Arizona