Piano Mattei. Bonelli: costruire contro-cabina di regia, incontro con la società civile africana segna un nuovo inizio

(AGENPARL) - Roma, 17 Ottobre 2024

società civile africana segna un nuovo inizio

“A differenza del governo, ci impegniamo a instaurare un dialogo reale con

la società civile africana e le associazioni sul campo. Oggi abbiamo

ascoltato le voci delle organizzazioni africane, segnando un importante

punto di partenza per il nostro lavoro. È necessaria una contro-cabina di

regia, poiché è inaccettabile l’esclusione delle associazioni africane dai

processi decisionali. Dobbiamo formare un gruppo di parlamentari e

associazioni che collaborino con la società civile africana per monitorare

i progetti del Piano Mattei, in particolare quelli in Algeria con Bonifiche

Ferraresi e in Kenya con l’ENI”.

Così Angelo Bonelli, deputato di AVS e portavoce nazionale di Europa Verde,

chiudendo il convegno ‘Piano Mattei, per l’Africa o per l’Italia’ oggi alla

Camera dei deputati:

“Le aree d’intervento del piano riflettono profondi interessi energetici,

contraddicendo la realtà di 650 milioni di persone in Africa senza

elettricità. Nei prossimi mesi, dovremo documentare questi progetti per

garantire trasparenza. È importante sensibilizzare l’Italia e l’Europa

sulla questione del debito, che pesa su 163 miliardi di dollari e strangola

il futuro dell’Africa. Il Piano Mattei ignora queste problematiche e

propone di trasformare un milione di ettari in biocarburanti in aree ad

alto tasso di mortalità per fame. È tempo di affrontare queste sfide e

promuovere un vero dialogo per un cambiamento significativo in Africa.”

