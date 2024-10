Pari opportunità: Gribaudo (Pd), il gender gap si combatte con salario minimo, non con mancette

(AGENPARL) - Roma, 17 Ottobre 2024

“Il 13 ottobre del 2021, all’unanimità, veniva approvata una legge sulle discriminazioni sui luoghi di lavoro per le donne, che rivedeva il codice delle pari opportunità. Una legge su cui erano stanziati 52 milioni. A distanza di anni abbiamo chiesto al governo di informarci sull’applicazione della norma e abbiamo ricevuto come risposta ‘vi faremo sapere’! Oggi non si nulla sulla situazione del gender gap e non esiste neanche un momento di condivisione in Aula”. Così la deputata dem Chiara Gribaudo, intervenendo a Montecitorio sulle mozioni per la parità di genere.

“Le donne – continua la parlamentare – rappresentano circa il 7% del Pil e in un Paese che non riesce a crescere dello 0 virgola, possiamo davvero permetterci di sprecare un tale potenziale? Nonostante i vostri toni trionfalisti, il divario occupazionale tra uomini e donne rimane di 18 punti percentuali e la situazione diventa ancora più drammatica quando parliamo di maternità che diventa un ostacolo vero e proprio alla carriera e anche all’indipendenza economica delle donne”.

