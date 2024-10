(AGENPARL) - Roma, 17 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 17 ottobre 2024 BRT SPA, TRAVERSI (M5S): RISTRUTTURAZIONE AVVIATA PASSA DA ECATOMBE DI 3 MILA PMI

BRT SPA, TRAVERSI (M5S): RISTRUTTURAZIONE AVVIATA PASSA DA ECATOMBE DI 3 MILA PMI

ROMA, 17 OTT. – “In attesa di avere dei riscontri dall’incontro di oggi al ministero dei Trasporti, riteniamo colpevole l’immobilismo con cui il governo ha lasciato che venisse avviata la ristrutturazione “forzata” di Brt Spa, colosso internazionale dei “corrieri” che opera da anni in modo capillare sul territorio italiano. Questa copertura negli anni è arrivata ad avvalersi di circa 3 mila piccole e medie imprese territoriali che hanno fornito i loro servizi a Brt Spa, e che ora -come denunciato più volte da Assotir – rischiano di essere spazzate via da questo restyling aziendale che prevede a tappe forzate la rescissione dei vecchi contratti di fornitura, a vantaggio di poche centinaia di aziende più grandi e più strutturate. Un’operazione troppo impattante, in particolar modo dal punto di vista occupazionale, alla quale il governo ha approcciato con troppo lassismo. Nell’interrogazione da me fatta ieri al Viceministro Bignami, questo aspetto è emerso chiaramente. Noi continueremo a monitorare la situazione e chiederemo al governo impegni precisi, perché non è accettabile che Brt imponga condizioni contrattuali svantaggiose ai suoi fornitori con fare ricattatorio. Ribadiamo che il quadro è grave, e il governo Meloni deve prenderselo in carico con serietà al più presto”. Così in una nota il deputato M5s Roberto Traversi.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle