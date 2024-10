(AGENPARL) - Roma, 17 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 17 ottobre 2024 Askanews: Scotto (Pd), solidali con i giornalisti in sciopero

“Siamo solidali con i lavoratori e le lavoratrici di Askanews che domani sciopereranno. Non è accettabile che a pagare siano sempre i giornalisti che vedono i loro stipendi tagliati da 12 anni senza che ci siano investimenti veri. Chiediamo al Governo che intervenga per far cambiare direzione alla proprietà per tutelare il lavoro e garantire i necessari adeguamenti salariali”. Così Arturo Scotto, capogruppo Pd in Commissione Lavoro alla Camera.

Roma 17/10/2024

Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Camera dei Deputati

per approfondimenti consultare il nostro sito: http://www.deputatipd.it