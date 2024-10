(ACON) RECUPERO EX CASERME. HONSELL (OPEN): GIUNTA IN RITARDO SU PROPOSTE CSX

(AGENPARL) - Roma, 17 Ottobre 2024

regionale abbiamo proposto emendamenti per recuperare le aree

militari dismesse in Friuli Venezia Giulia. Si tratta di decine

di chilometri quadrati, migliaia di ettari, spesso da bonificare.

Abbiamo proposto di fare un censimento delle zone dismesse.

Abbiamo proposto di sfruttare i terreni pi? inquinati per il

fotovoltaico, invece di fare come accade adesso, con il

beneplacito di dell’assessore regionale all’Ambiente,

Scoccimarro, che permette di compromettere terreni di pregio

agricolo. Abbiamo proposto di riqualificare le aree non inquinate

per servizi ai cittadini. Ma i nostri emendamenti sono sempre

stati bocciati dalla Maggioranza. Ora, finalmente, con grande

rumore la Regione fa conferenze stampa per avviare queste azioni”.

Lo afferma in una nota Furio Honsell, consigliere regionale di

Open Sinistra Fvg, che si chiede “fino a quando l’incapacit?

politica di ascoltare buoni progetti, anche se provenienti dalla

Sinistra, far? agire in ritardo questa Regione, sotto la guida

della Giunta Fedriga”.

“Nell’Assestamento di ben 266,5 milioni, la Giunta ha perso

un’altra occasione. Come Open Sinistra Fvg – fa sapere Honsell –

avevamo proposto di realizzare un censimento e successive opere

di riduzione del danno sugli oltre 20 cosiddetti siti orfani,

ovvero le discariche e cave, fallite quando sono finiti gli utili

per le societ? che le gestivano, che da anni giacciono l?

abbandonate, con rischi gravi di inquinamento delle falde: anche

questa volta il nostro emendamento ? stato bocciato. Gran parte

di queste risorse sono andate alle aziende, peraltro senza

garanzie di miglioramento dei contratti di lavoro, e molte

risorse a tappare il deficit delle Aziende sanitarie”.

“L’assessore Riccardi ha un bel dire che la colpa ? dello Stato,

ma come abbiamo risposto, senza che replicasse: ? cattiva

amministrazione fare bilanci assumendo come certe entrate che

sono incerte. Forse il deficit deriva da cattiva gestione e tante

esternalizzazioni? Ancora una volta, di questo, Riccardi non ha

voluto parlare”, chiosa in consigliere.

