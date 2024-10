(AGENPARL) - Roma, 17 Ottobre 2024

17/10/2024

DOMENICA 20 OTTOBRE SI SVOLGERÀ LA “CORSA DEI CASTELLI”

EDIZIONE 2024:PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ

Il Comune di Trieste in occasione della manifestazione sportiva competitiva

“Corsa Dei Castelli” 10 Km. (8.a edizione), la “Corsa Dei Castelli – Family Run non competitiva” 8 Km. (6.a edizione), la “Corsa Dei Castelli – TEN – non

competitiva” 10 Km. (3.a edizione) nonché l’International Road Race Running

Match U23 (riservata alle rappresentative nazionali europee) 10 km. (2.a edizione);

ha previsto i seguenti provvedimenti di viabilità, così come da Ordinanza N. 101724.

Dalle ore 6.00 alle ore 14.00 di domenica 20 ottobre 2024 per il tempo

strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione istituzione di un

divieto di transito per tutti i veicoli:

sulla strada che dall’abitato di Santa Croce adduce alla strada Costiera;

in viale Miramare, tra il Bivio di Miramare e l’ingresso al “Parco di Miramare”

nonchè tra l’inizio del centro abitato di Trieste (ex rist. Marinella) e la rotatoria

d’eccesso al comprensorio del “Porto Vecchio/Porto Vivo” (lungo la semicarreggiata

lato mare – numeri civici pari) ed istituzione di un senso unico di marcia in

direzione di Sistiana (lungo la semicarreggiata lato a monte – numeri civici dispari);

all’interno del comprensorio del “Porto Vecchio/Porto Vivo”, tra la rotatoria di

viale Miramare ed i piazzali adiacenti ai Magazzini n.ri: 27 e 28, tra i Magazzini n.ri:

24 e 25 ed il bacino 0, tra la Centrale Idrodinamica ed il varco monumentale di largo

Città Di Santos) nonché nel tratto antistante il Magazzino n.ro 116 – tutta l’area

antistante gli edifici: 2a, 116, 110, 111 e 112 (con l’introduzione di una – eventuale deroga a favore dei mezzi delle forze di polizia sulla base di specifiche esigenze della

Questura di Trieste) e l’ingresso al Comprensorio del “Porto Vecchio / Porto Vivo”

lungo la bretella di collegamento tra largo Citta’ Di Santos e piazza L. A. Duca Degli

Abruzzi (compresa la pista ciclabile nel tratto tra il varco monumentale di largo Città

Di Santos e la rotatoria di viale Miramare);

lungo la bretella di collegamento tra largo Citta’ Di Santos e piazza L. A. Duca

Degli Abruzzi, tra l’intersezione con largo Citta’ Di Santos e l’intersezione con piazza

L. A. Duca Degli Abruzzi (compresa la pista ciclo-pedonale);

in corso Cavour, (esclusivamente lungo le prime due corsie della

semicarreggiata in direzione di piazza dell’Unità D’Italia – lato mare -, mentre deve

rimanere esclusa dal divieto di transito quella centrale in direzione di via Milano sino

all’intersezione con la stessa via Milano nonché la semicarreggiata in direzione di

piazza Della Libertà – lato monte – tra l’intersezione con via Valdirivo e la piazza

Della Libertà stessa);

in riva Tre Novembre, riva Caduti per l’Italianità fino all’intersezione con

piazza Dell’Unità D’Italia (lungo la semicarreggiata lato mare);

Dalle ore 6.00 alle ore 14.00 di domenica 20 ottobre 2024 per il tempo

strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione istituzione di un

divieto di transito per tutti i veicoli:

istituzione dell’obbligo di svolta a destra con direzione perso piazza Della

Libertà in via Valdirivo, nei pressi nei pressi dell’intersezione con corso Cavour;

Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di domenica 20 ottobre 2024 per il tempo

strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione istituzione di un

divieto di transito per tutti i veicoli:

in via Del Monte, tra l’intersezione con piazza Silvio Benco e l’intersezione

con via Capitolina;

in via Capitolina, tra l’intersezione con piazza Del Sansovino e l’intersezione

con via Del Monte;

in via Capitolina, tra l’intersezione con via Del Monte e l’intersezione con

piazza Della Cattedrale;

in piazza Della Cattedrale, tra l’intersezione con via Capitolina e la rampa che

conduce all’ingresso del Castello di San Giusto;

in via Di Donota,tra l’intersezione con via Degli Artisti/piazza Di Donota e

l’intersezione con via Del Seminario;

in via Del Seminario, tra l’intersezione con via Di Donota e l’intersezione con

via Delle Monache;

in via Delle Monache tra l’intersezione con via Del Seminario e l’intersezione

con piazza S. Cipriano/via Del Castello;

in piazza S. Cipriano;

in via Della Cattedrale;

in via Del Castello;

in via Di Caboro;

in via Ragazzi Del ’99;

in via Tommaso Grossi;

in largo Riborgo;

Dalle ore 6.00 alle ore 14.00 di domenica 20 ottobre 2024 per il tempo

strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione di un l’istituzione

di un restringimento di carreggiata:

in corso Italia, tra l’intersezione con via Roma e l’intersezione con piazza

Silvio Benco con il mantenimento di una corsia di marcia della larghezza non

inferiore a 4,00 metri in adiacenza agli edifici contrassegnati dai numeri civici pari;

Dalle ore 8.00 alle ore 13.00 di domenica 20 ottobre 2024 per il tempo

strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione istituzione di un

divieto di transito per tutti i veicoli

lungo le rive triestine nel tratto di riva Del Mandracchio – riva Caduti Per

l’Italianità – riva Tre Novembre, tra l’intersezione con via Mercato Vecchio e

l’intersezione con piazza Nicolò Tommaseo.

Dalle ore 0.00 alle ore 14.00 di domenica 20 ottobre 2024 istituzione del

divieto di sosta e fermata con rimozione per tutti i veicoli

in viale Miramare, tra il varco di accesso al “Parco di Miramare” ed il bivio

con la Strada Costiera – limitatamente alle aree di competenza del Comune di Trieste

(ambo i lati);

in viale Miramare, tra il bivio con la Strada Costiera e la rotatoria d’eccesso al

comprensorio del “Porto Vecchio / Porto Vivo” (lato numeri civici pari);

all’interno del comprensorio del “Porto Vecchio/Porto Vivo”, tra la rotatoria di

viale Miramare ed i piazzali adiacenti ai Magazzini n.ri: 27 e 28 (ambo i lati), tra i

Magazzini n.ri: 24 e 25 e il bacino 0 (ambo i lati), tra la Centrale Idrodinamica il

varco monumentale di largo Città Di Santos (ambo i lati) nonché nel tratto antistante

il Magazzino n.ro 116 (tutta l’area antistante gli edifici 2a, 116, 110, 111 e 112 (con

l’introduzione di una – eventuale – deroga a favore dei mezzi delle forze di polizia

sulla base di specifiche esigenze di sosta della Questura di Trieste) e l’ingresso al

Comprensorio del “Porto Vecchio/Porto Vivo” lungo la bretella di collegamento tra

largo Citta’ Di Santos e piazza L. A. Duca Degli Abruzzi (ambo i lati);

lungo la bretella di collegamento tra largo Citta’ Di Santos e piazza L. A. Duca

Degli Abruzzi, tra l’ingresso al Comprensorio del “Porto Vecchio/Porto Vivo” e

l’intersezione con piazza L. A. Duca Degli Abruzzi (ambo i lati);

in corso Cavour, ra l’intersezione con piazza Della Libertà e l’intersezione con

riva Tre Novembre (lato numeri civici dispari – lungo la semicarreggiata lato a mare);

in riva Tre Novembre, tra l’intersezione con corso Cavour e l’intersezione con

riva Caduti per l’Italianità (ambo i lati – lungo la semicarreggiata lato a mare);

in riva Caduti per l’Italianità, tra l’intersezione con riva Tre Novembre e

l’intersezione con piazza Dell’Unità D’Italia (ambo i lati – lungo la semicarreggiata

lato a mare);

in corso Italia, tra l’intersezione con via Roma e l’intersezione con largo

Riborgo (lato numeri civici dispari);

in piazza Silvio Benco, tra l’intersezione con corso Italia e l’intersezione con

via Del Monte (lato numeri civici pari);

in via Del Monte, nel tratto antistante i n.ri civ.: 18-20-22 – nei pressi

dell’intersezione con via Capitolina (ambo i lati);

in via Capitolina, tra l’intersezione con via Del Monte e l’intersezione con

piazza Della Cattedrale (lato numeri civici pari);

in piazza Della Cattedrale, Tra l’intersezione con via Capitolina e la rampa che

conduce all’ingresso del Castello di San Giusto (ambo i lati).

