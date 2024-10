(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 16 ottobre 2024 Maternità surrogata, Farolfi (FdI): nostra è battaglia di civiltà

“La legge 40 del 2004 sulla procreazione assistita vieta la maternità surrogata solo in Italia. Con il provvedimento di oggi noi la rendiamo reato universale e poniamo fine a un’ipocrisia. L’utero in affitto comporta uno sfruttamento della vulnerabilità delle donne disagiate che vengono sfruttate e abusate. Mi chiedo: è forse progresso sfruttare la fragilità delle donne, pagandole per portare avanti una maternità per altri? No. Noi donne abbiamo lottato tanto per i nostri diritti e non vogliamo tornare indietro. Dire, come ho sentito dire dalle opposizioni, che l’utero in affitto può avvenire per altruismo è ipocrita: non è così che funziona. Si tratta di una reale umiliazione per la donna e per la vita che sta nascendo dentro di lei. Una barbarie che uno Stato civile non può avallare. La compravendita di bambini non può e non deve essere incoraggiata, perché sarebbe un ritorno allo schiavismo, a quando le donne erano costrette a svendere i propri figli per sopravvivere. La nostra è una battaglia di civiltà”.

Lo dichiara in aula la senatrice di Fratelli d’Italia, Marta Farolfi.

