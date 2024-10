(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2024

MANOVRA: BARELLI (FI), "RAZIONALIZZATI BONUS FISCALI PER INDIRIZZARE RISORSE SU TEMI PRIORITARI COME SANITÀ"

“In ogni famiglia, chi ha portafoglio con tanti figli deve fare la figura del ‘bacchettone’ per salvaguardare i conti, questo è l’infausto mestiere del ministro Giorgetti. Non ci sono aumenti di tasse per cittadini e lavoratori, ma un taglio netto, soprattutto per le categorie più bisognose. Credo che sia una legge che nasce in un momento difficile a livello internazionale, ma che produce una manovra ambiziosa ed efficiente. C’erano una miriade di sconti fiscali, alcuni dei quali non giustificati, e Giorgetti è intervenuto, per mantenere invece gli incentivi virtuosi e per dedicare risorse, ad esempio 3,7 miliardi alla sanità. L’economia italiana va bene, siamo al record di assunzioni, ma dobbiamo comunque fare i conti col Patto di Stabilità e le norme europee. Fare una manovra che non incrementa alcuna tassa è un risultato molto importante”. Così a Zapping su Rai Radio 1, Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia.

