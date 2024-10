(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2024

INFLAZIONE, MILANI (FDI): A SETTEMBRE SCENDE A LIVELLO PIU' BASSO DA INIZIO

ANNO

“Dall’Istat arriva un dato incoraggiante sulla frenata dell’inflazione che

nel mese di settembre l’Istituto stima che l’indice nazionale dei prezzi al

consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registri

una diminuzione dello 0,2 per cento su base mensile e una crescita dello

0,7 per cento su base annua dal +1,1. Un fatto positivo considerando che a

settembre l’Inflazione scende a +0,7 per cento, il livello più basso

registrato da inizio anno. Con questo Governo fin dall’inizio abbiamo

lavorato prioritariamente a sostenere il potere d’acquisto delle famiglie,

con le risorse pur limitate a disposizione, concentrando quelle risorse per

aiutare le famiglie con tantissime iniziative: da quelle relative al

caro-energia, il taglio del cuneo contributivo, l’aumento dell’assegno

unico per i figli, il taglio dell’Iva sui prodotti per la prima infanzia,

l’aumento delle pensioni, la super rivalutazione delle pensioni minime, la

Carta Dedicata a Te per l’acquisto dei beni alimentari. E ora nella

prossima legge Finanziaria l’attenzione è sempre rivolta a famiglie ed

imprese per stabilizzare misure come il taglio del cuneo fiscale per

consentire un maggiore potere di acquisto”. Lo dice in una nota il deputato

di Fratelli d’Italia Massimo Milani