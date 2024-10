Ue, Malan (FdI): Schlein chiarisca su voto a Fitto. basta tifare contro Italia, prevalga senso di responsabilità

(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2024

“Già nel corso del mio intervento al Senato in dichiarazione ho rivolto un appello al Partito democratico ed a tutte le opposizioni affinché in Europa sostengano con il loro voto e con quello delle famiglie politiche europee cui appartengono Raffaele Fitto. Sarebbe un gesto di quella responsabilità istituzionale a cui le opposizioni spesso si richiamano e che in questo caso non si limiterebbe soltanto a una mera enunciazione. Purtroppo le parole oggi alla Camera della segreteria dem Elly Schlein non chiariscono ma anzi aumentano i dubbi sull’atteggiamento del Partito democratico, dando spazio alla volontà di portare in Europa una contrapposizione tutta italiana tra fazioni pur di attaccare il governo e la maggioranza di centrodestra. Perciò sarebbe oppprtuno che Schlein chiarisse se intende o meno sostenere la candidatura di Raffaele Fitto in Europa”.

Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.