RECALL: Il C.O.R.O. ionico al centro del dibattito sull’assistenza oncologica: incontro pubblico a Grottaglie il 15 ottobre

vi ricordiamo che questa sera, 15 ottobre 2024, alle ore 18:30 presso la sala del Castello Episcopio di Grottaglie, si terrà l’importante incontro pubblico dedicato al Centro di Orientamento Oncologico (C.O.R.O.) ionico.

L’evento, organizzato dal Comune di Grottaglie con il patrocinio dell’ASL di Taranto, metterà al centro del dibattito il tema dell’accesso alle cure oncologiche e il ruolo del C.O.R.O. come punto di riferimento per i pazienti oncologici del territorio.

Alla presenza di illustri figure istituzionali e sanitarie, tra cui il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e i Sindaci della provincia di Taranto, si discuterà di come migliorare i percorsi di cura e i servizi offerti dal C.O.R.O., guidato dal dott. Salvatore Pisconti.

Vi invitiamo a partecipare e a dare copertura mediatica a questo importante appuntamento per il territorio.

Un evento dedicato a migliorare l’accesso alle cure e a far conoscere i servizi offerti dal Centro di Orientamento Oncologico ionico (CORO) per i pazienti oncologici del territorio.

Il Centro di Orientamento Oncologico (CORO) sarà il protagonista di un importante incontro pubblico che si terrà il prossimo 15 ottobre 2024 alle 18:30 nella sala del Castello Episcopio di Grottaglie. Organizzato dal Comune di Grottaglie con il patrocinio dell’ASL di Taranto, l’evento mira a informare sui servizi fondamentali offerti dal CORO e ad avviare un confronto costruttivo su come migliorare l’accesso e l’efficacia dei percorsi di cura per i pazienti oncologici del territorio.

Il CORO, diretto dal dott. Salvatore Pisconti, rappresenta un punto di riferimento cruciale per i pazienti oncologici della provincia di Taranto e delle aree limitrofe. Sin dalla sua istituzione, il CORO ha lavorato per rendere l’accesso alle cure più rapido, efficace e personalizzato, coordinando le diverse figure professionali coinvolte nel processo di cura e garantendo un percorso continuo per ogni paziente, dalla diagnosi fino alla riabilitazione.

Questo incontro si propone di far conoscere l’ampio spettro di servizi offerti dal CORO e di promuovere un dialogo aperto su come migliorare ulteriormente l’accessibilità e l’efficienza delle cure oncologiche.

All’incontro parteciperanno alcune delle più importanti figure istituzionali e sanitarie della Puglia, tra cui il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il direttore generale dell’ASL di Taranto, dott Vito Gregorio Colacicco, l’avv. Alessandro Delle Donne, Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari – IRCCS, e la dott.ssa Giuseppina Ronzino, Direttrice del Dipartimento delle Cure Primarie dell’ASL di Taranto. Insieme a loro, il dott. Cosimo Nume, Presidente dell’Ordine dei Medici di Taranto, porterà il proprio contributo su come potenziare la sinergia tra medici di base e specialisti per garantire una presa in carico tempestiva dei pazienti.