MO, CHIESA (FDI): MILITARI ITALIANI IMPEGNATI PER LA PACE, LORO SICUREZZA FONDAMENTALE

“La sicurezza dei soldati italiani in Libano è una priorità del governo italiano. Il loro impegno nella missione Unifil è fondamentale per mantenere gli equilibri nell’area ed evitare una ulteriore escalation di tensione che potrebbe avere conseguenze gravissime. Benissimo ha fatto dunque il premier Meloni a sottolineare l’amicizia con Israele e al contempo a criticare l’atteggiamento delle sue forze armate sui recenti attacchi alle basi Onu. Occorre che tutti lavorino per la pace e l’Italia, schierata al fianco dei suoi soldati, si impegnerà al massimo per questo risultato”. Lo dichiara il deputato Paola Chiesa, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Difesa alla Camera.

