Fwd: Promemoria appuntamenti della settimana

PROMEMORIA APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA DAL 14 AL 20 OTTOBRE

Venerdì 18 ottobre, alle ore 18.00, lezione d’oltremanica su I ventitre giorni della città di Alba

L’università di Liverpool in collaborazione con il Centro Studi ha organizzato, nella settimana della lingua italiana nel mondo, una speciale lettura de I ventitre giorni della Città di Alba.

L’evento è coordinato dalla prof.ssa Rosalba Biasini e vedrà la partecipazione straordinaria degli attori Andrea Castellini and Luca Occelli.

Di seguito il link per connettersi alla lettura fenogliana:

È ancora Beppe Fenoglio che ci offre lo spunto per raccontare la resistenza degli alberi. I boschi, i tronchi, le frasche, parlano, difendono, nascondono, vivono solitari come gli uomini in fuga: sono gli alberi a cui Johnny e Milton parlano, quelli che vengono scarnificati dall’attacco di San Cassiano e che abbracciano i partigiani durante i rastrellamenti nazifascisti.

Tiziano Fratus e Roberto Cavallo prenderanno spunto dalle pagine fenogliane per un dialogo sugli alberi e gli uomini.

Un rapporto vivo e atavico, raccontato anche dalle illustrazioni di Andrea Serio che assieme a Chiara Stival, curatrice della mostra, saranno presenti domenica per spiegarci come gli alberi siano protagonisti del progetto DIAGONALI.

Una partecipazione che si arricchisce del contributo di VAIA in collegamento per raccontarci il progetto di piantumazione di 100.000 alberi e quali sono i futuri obiettivi.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Tiziano Fratus (Bergamo, 1975) abita in una casa di fronte al bosco. Buddista agreste e nomade editoriale, nel corso dell’ultimo quarto di secolo ha pellegrinato in foreste maestose, meditando nei tronchi cavi delle grandi sequoie californiane quanto dei castagni e degli ulivi monumentali, ha attraversato riserve naturali, parchi storici, orti botanici e coniato concetti quali Homo Radix, Silva itinerans e Dendrosofia, dei quali ha scritto in reportage e articoli per quotidiani e periodici – fra gli altri “La Stampa”, “La Repubblica”, “Il manifesto”, “Natural Style” e “La Verità” – e trattato in programmi radiofonici.

In vent’anni di dedizione alla scrittura, Tiziano Fratus ha pubblicato oltre quaranta titoli, alcuni di poesia, altri di viaggio, due romanzi, storie, fotografie, saggi, una fiabelva, capitoli di un unico grande “silvario compreso tra la carta e la corteccia”. Tra i suoi libri si ricordano Giona delle sequoie (Bompiani), L’Italia è un bosco (Laterza), Alberi millenari d’Italia (Gribaudo), Ogni albero è un poeta (Mondadori), Manuale del perfetto cercatore di alberi (Feltrinelli), Il bosco è un mondo (Einaudi), Sogni di un disegnatore di fiori di ciliegio (Aboca), I giganti silenziosi (Bompiani), Sutra degli alberi (Piano B), Il libro delle foreste scolpite (Laterza), Poesie creaturali (LDN), Il sussurro degli alberi (Ediciclo), L’Italia è un giardino (Laterza), Waldo Basilius (Pelledoca) e Agreste (Piano B).

La sua poesia è stata tradotta in undici lingue e pubblicata in venti paesi. È voce dei grandi alberi per il programma «Geo» di Rai 3 e per la serie di podcast «Radio Arbor – Gli alberi parlano». Il suo sito è Studiohomoradix.com.

Roberto Cavallo (Torino, 1970) agronomo e saggista, è Assessore alla transizione ecologica del comune di Alba. Nel 1996 decide di dar vita a un progetto imprenditoriale fondando la Cooperativa E.R.I.C.A. per sensibilizzare enti pubblici e privati sull’importanza di intraprendere percorsi virtuosi nel campo della sostenibilità.

Nel 2001 viene nominato valutatore esperto per la Commissione europea dalla Direzione generale Ricerca. Dal dicembre 2002 ricopre la carica di presidente di AICA (Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale). Nel 2003 entra nel Consiglio di Amministrazione di ACR+ (Association Cities and Regions for Recycling and Sustainable Management of Resources). Nel 2014 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nomina Cavallo vicepresidente del Comitato Scientifico per l’implementazione e lo sviluppo del Piano Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti in carica fino al 2017. È stato inoltre consulente all’Assessorato all’Ambiente della Regione Piemonte e ha redatto piani di riduzione e gestione dei rifiuti per numerose regioni e comuni italiani.

Ai suoi ruoli istituzionali si aggiungono le partecipazioni, in qualità di relatore, a convegni internazionali e, sia come ospite che come co-autore, a trasmissioni radio-televisive. Fra le sue più importanti apparizioni in tv, quella alle due edizioni della trasmissione Scala Mercalli in onda su Rai3 di cui è ospite, interprete e co-autore.

Tra le sue pubblicazioni: Cavallo R., Cavallo O., Dellapiana G., Guida alle orchidee spontanee delle Langhe, (Amici del Museo F Eusebio); Cavallo R., Cavallo O., Escursioni Le Langhe (Cierre Edizioni), Prodotti di nicchia di Langhe e Roero (Artistica Piemontese), Meno 100 chili. Ricette per la nostra pattumiera (Edizioni Ambiente) Dieci azioni per zero rifiuti: soluzioni concrete per comuni aziende e cittadini, (Edizioni Ambiente), La Bibbia dell’Ecologia – Riflessioni sulla cura del Creato (ElleDiCi)