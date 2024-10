[Comune Palermo] Danni agli impianti di illuminazione pubblica a Cruillas. Dichiarazione consigliere comunale Giaconia e consiglieri VI Circoscrizione Li Muli e Salerno

(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 15 ottobre 2024 Città di Palermo

“Progetto Palermo”

(Gruppo Misto)

Egregio Sig. Prefetto di Palermo

Dr. Massimo Mariani

Egregio Sig. Questore di Palermo

Dr. Vito Calvino

Egregio Sig. Sindaco di Palermo

Prof. Roberto La Galla

Egregio Assessore ai Lavori Pubblici

Dr. Salvatore Orlando

Egregio Comandante della Polizia Municipale

Dr. Angelo Colucciello

Prot. n. 46 del 15/10/2024

Oggetto: Richiesta di intervento per atti vandalici agli impianti di illuminazione nel quartiere

Cruillas – Allarme Sicurezza.

Con la presente, desideriamo portare alla Vostra attenzione la situazione di grave disagio che

interessa il quartiere Cruillas e le aree limitrofe, a seguito dei continui atti vandalici e manomissioni

ai danni dei nuovi impianti di illuminazione pubblica.

Circa otto mesi fa sono stati completati i lavori di efficientamento della rete di illuminazione

pubblica nel quartiere, un intervento molto atteso dalla cittadinanza, considerato che i vecchi

impianti, ormai obsoleti, si guastavano frequentemente, lasciando intere vie al buio per lunghi

periodi. L’aspettativa degli abitanti era che i nuovi impianti avrebbero finalmente posto fine ai

ripetuti disservizi.

Purtroppo, sin dall’attivazione degli impianti, il problema non solo non è stato risolto, ma si è

ulteriormente aggravato. Come già segnalato tramite comunicato stampa lo scorso mese di marzo

( https://www.comune.palermo.it/palermo-informa-dettaglio.php?id=40208&tipo=1) nuovi impianti

sono diventati oggetto di continui atti vandalici e manomissioni da parte di ignoti, con il risultato di

lasciare al buio il quartiere Cruillas e zone limitrofe, tra cui le vie Brunelleschi e Scaglione, per

lunghi periodi.

Numerosi sono stati gli interventi di riparazione effettuati dall’impresa Di Bella Costruzioni,

incaricata dal Comune per l’esecuzione dei lavori di efficientamento. Tuttavia, ogni sforzo di

ripristino è stato vanificato da nuovi atti vandalici. Emblematico è il caso del quadro elettrico

generale, ubicato in piazza Lampada della Fraternità, oggetto ripetuto di manomissioni. Si

registrano, inoltre, continue manomissioni direttamente ai pali della luce, con cortocircuiti

intenzionalmente provocati mediante manipolazioni delle morsettiere.

La situazione è ormai divenuta insostenibile. Gli abitanti del quartiere Cruillas sono esasperati e

preoccupati per la propria sicurezza.

La mancanza di illuminazione ha reso estremamente rischioso spostarsi a piedi nelle ore serali e

notturne, aumentando l’insicurezza stradale. Il quartiere, già problematico per la scarsa viabilità

dovuta alla conformazione delle strade, caratterizzate da carreggiate strette e assenza di marciapiedi,

soffre ulteriormente a causa dell’intenso traffico veicolare, anche in virtù della presenza

dell’ospedale Cervello.

In questo contesto, il buio ha favorito un aumento significativo della criminalità. Si sono

moltiplicati furti di auto, moto e nelle abitazioni, episodi di schiamazzi notturni e segnalazioni di

spaccio di stupefacenti. È probabile che chi manomette intenzionalmente gli impianti lo faccia

proprio con l’intento di agevolare tali attività illecite.

Siamo in contatto continuo con il dirigente dell’Ufficio Pubblica Illuminazione del Comune e i suoi

collaboratori, i quali hanno prontamente incaricato l’impresa Di Bella per gli interventi di ripristino.

Tuttavia, la sistematicità delle manomissioni rende evidente che non si tratta più di un problema di

natura tecnica, ma di ordine pubblico.

Per questo motivo, ci rivolgiamo alle SS.VV. affinché questa grave situazione venga affrontata con

interventi coordinati e risolutivi.

Riteniamo opportuno che il caso venga esaminato anche in sede di Comitato per l’Ordine e la

Sicurezza Pubblica, al fine di individuare le azioni più adeguate a contrastare efficacemente tali

fenomeni.

Confidiamo che, considerata la gravità dei fatti e il rischio costante per la sicurezza dei cittadini, la

presente possa richiamare la Vostra massima attenzione e sollecitare interventi tempestivi e mirati.