Codacons su truffa criptovalute

(AGENPARL) – mar 15 ottobre 2024 COMUNICATO STAMPA

15 ottobre 2024

CRIPTOVALUTE: FAKE TRADING SULLA PIATTAFORMA 2139 EXCHANGE. CODACONS SCENDE

IN CAMPO A DIFESA DEI RISPARMIATORI

ASSOCIAZIONE AIUTERA’ CITTADINI COINVOLTI A PRESENTARE DENUNCIA-QUERELA PER

CHIEDERE IL RIMBORSO DEI SOLDI PERSI

La piattaforma di trading online “2139 Exchange” ha attirato migliaia di

risparmiatori promettendo guadagni immediati e facili nel trading di

criptovalute. Tuttavia, l’illusione di elevati rendimenti si è rivelata con

molta probabilità una trappola, poiché il sito operava secondo un meccanismo

simile a uno “schema Ponzi”, in cui i pagamenti ai primi investitori

venivano sostenuti dai fondi dei nuovi aderenti. Recentemente il sito è

stato oscurato dalla Consob a seguito del collasso del sistema, con

conseguente perdita dei risparmi per molti consumatori che avevano creduto

alle promesse di facili guadagni.

Il Codacons ha deciso di scendere in campo a tutela dei risparmiatori

coinvolti nella vicenda: tutti i cittadini colpiti dallo scandalo “2139

Exchange” possono ottenere l’assistenza dei legali dell’associazione per la

presentazione di denunce-querele contro i responsabili delle perdite

finanziarie. La denuncia dovrà essere presentata entro tre mesi dalla

conoscenza del fatto costituente reato.

I risparmiatori interessanti possono reperire le informazioni utili alla

pagina https://codacons.it/2139-exchange-criptovalute/ o contattare il