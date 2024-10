(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 14 ottobre 2024 Incidenti lavoro, Pittalis (FI): “Vicini a familiari vittime disastro Moby Prince. Chiesta medaglia al valor civile in memoria equipaggio”

“In occasione della celebrazione della 74esima Giornata Nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, desidero ancora esprimere anche a nome di tutti i membri della Commissione di inchiesta sulle cause del disastro della Moby Prince, la vicinanza ai familiari delle vittime, ricordando che quel tragico evento ha rappresentato la più grande strage sul lavoro della nostra storia Repubblicana. Ed è per questa ragione che il 10 settembre scorso ho inviato, a nome di tutta la Commissione, al Ministro dell’interno, una lettera con quale si richiede la concessione della medaglia al merito civile in memoria dell’equipaggio della nave Moby Prince. L’istruttoria della domanda è ancora in corso e mi auguro che l’iter possa essere celere”. Così in una nota il Presidente della Commissione Pietro Pittalis. “In questi quasi 7 mesi di attività” ha aggiunto Pittalis, “la Commissione che ho l’onore di presiedere continuerà senza sosta ad effettuare tutti gli approfondimenti necessari perché sia ristabilita la verità storica di quanto accaduto quel lontano 10 aprile del 1991”.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

