(AGENPARL) – lun 14 ottobre 2024 G7: Silvestro (FI), occasione per condividere strategie su inclusione

“Questo incontro rappresenta un’importante occasione per condividere

strategie e impegni con le autorità di Governo del G7, con l’obiettivo di

garantire il diritto alla piena partecipazione di tutte le persone con

disabilità alla vita civile, sociale e politica. Continuiamo a lavorare

insieme per un futuro più inclusivo e accessibile per tutti”. Lo dichiara

il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, componente della

Commissione Sanità di Palazzo Madama, a margine del G7 a Assisi.