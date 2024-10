(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2024

lun 14 ottobre 2024 CONTI BANCARI, FOTI (FDI): SINISTRA TACE, MA A PARTE INVERTITE AVREBBE

GRIDATO AL GOLPE

“Ci sono diverse nuvole nel cielo. In pochi giorni, un hacker penetra nel

sito del ministero di Giustizia, un funzionario dello Stato crea dossier

prevalentemente contro personaggi di centrodestra, e poi oggi il caso

Coviello. Di fronte a tutto questo, noto con amarezza che qualche partito

ha smarrito la sua verve. A parti invertite, assisteremmo a cortei

sindacali, manifestazioni di piazza, si griderebbe al rischio golpe in

Italia. Invece per la sinistra è tutto normale. Protestare per il fatto che

il presidente del Consiglio è stato spiato, viene derubricato a

“vittimismo”. E se fosse successo al segretario Schlein?Sono indignato,

perché il fatto è gravissimo. Striano avrebbe eseguito una quarantina di

accessi, ma qui le proporzioni sono ben maggiori: parliamo di centinaia di

migliaia di dati, una mole di documenti sensibili impressionanti. È il più

grosso scandalo della storia della Repubblica, i nostalgici del vecchio

scandalo Sifar oggi impallidiscono”.

Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera in una

intervista a La Verità.

14 ottobre 2024