Addio a Papa Francesco, Pacifico: ora la scelta del successore.

già Senatrice della Repubblica, Segretario di Schengen, Presidente UIP Italia-Tunisia e componente commissione Esteri.

“Addio a Papa Francesco”.

26 aprile 2025

Con i funerali di Papa Francesco si avvia la successione alla guida spirituale della Chiesa di Roma. In un mondo tendente all’autocrazia dove il multilateralismo ha ceduto il passo all’unilateralismo delle super potenze imperialiste, è difficile credere nella continuità della politica degli ultimi della terra così come improntato da Bergoglio, anche se in molti ci speriamo. Tra i cardinali del Conclave a cui si porge attenzione per questo auspicato percorso di accoglienza, pace e giustizia sociale spicca il presidente della CEI e arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi. I suoi viaggi in Ucraina per la pace e le posizioni a favore dell’accoglienza degli immigrati insieme alle preghiere per scongiurare le morti in mare, fanno di lui una speranza non solo per la Chiesa Cattolica ma anche per la società civile tutta. Lo dichiara l’Onorevole Marinella Pacifico, già Senatrice della Repubblica.