(ARC) Salute: Riccardi, alleanza con medici medicina generale per territorio

(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 14 ottobre 2024 Udine, 14 ott – “Nel corso del 2025 prevediamo l’apertura di

alcune Case di comunit? che daranno risposta territoriale alle

esigenze di salute. Lo potremmo fare anche e soprattutto grazie a

una forte alleanza con i medici di medicina generale”.

Lo ha sottolineato questo pomeriggio l’assessore alla Salute del

Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, intervenuto alla prima

riunione del Comitato regionale dei medici di medicina generale

(Mmg) dopo il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, vertice

tenutosi negli spazi della Direzione salute di via Pozzuolo, a

Udine.

“Dopo l’accordo nazionale, procederemo adesso con quello

integrativo regionale” ha spiegato Riccardi che ha posto in

particolare l’accento “sull’importanza dell’integrazione socio

sanitaria e sulla riorganizzazione del sistema salute sul

territorio, ormai ineludibile per dare risposte appropriate,

sostenibili ed efficaci alle comunit?, sia per quanto riguarda la

bassa urgenza, sia per quanto attiene alla gestione della

cronicit?”.

Nell’augurare buon lavoro ai membri del Comitato e nel

ringraziarli per il loro impegno quotidiano, l’esponente

dell’Esecutivo ha fatto notare “che il complesso lavoro svolto in

questo delicato comparto dalla Giunta regionale, per traghettare

la dimensione degli ospedali da un passato superato a un presente

completamente nuovo, non necessita di sterili e continue

polemiche, ma di una responsabilit? collettiva, trasversale, che

prima di tutto guardi al futuro delle nuove generazioni e alla

salute di una popolazione anagraficamente sempre pi? anziana”.

ARC/PT/al

141901 OTT 24