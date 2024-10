(ACON) MORTE BIGNOLIN. CALLIGARIS (LEGA): CI LASCIA UN AMICO E SINDACO CAPACE

(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 14 ottobre 2024 (ACON) Trieste, 14 ott – “Ci ha lasciato un amministratore

capace e una brava persona. Un politico moderato e di buon senso

con cui, sia da sindaco di Fogliano Redipuglia, sia da

consigliere regionale, ho sempre dialogato nell’interesse del

territorio apprezzando la sua capacit? di risolvere le

problematiche in maniera ragionata, senza guardare ai colori

politici”. Antonio Calligaris, capogruppo della Lega in Consiglio

regionale, commenta in una nota la scomparsa improvvisa del

sindaco di San Pier d’Isonzo, Claudio Bignolin.

“Sindaco di indubbia capacit? e amato dalla sua comunit?, che per

tre volte lo ha eletto primo cittadino, ? stato per il

sottoscritto una figura di riferimento e un amico”, conclude

Calligaris porgendo alla famiglia le condoglianze proprie e del

Gruppo della Lega.

