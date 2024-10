(ACON) CONTRIBUTI CR. BORDIN: SI ALLARGA IL SOSTEGNO A EVENTI ASSOCIAZIONI

(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 14 ottobre 2024 Presidente Cr a info-day di Villa Manin sulle modifiche al

regolamento

(ACON) Codroipo (Ud), 14 ott – La possibilit? di finanziare

anche le manifestazioni ricorrenti e non solo i nuovi eventi. La

cancellazione dei limiti relativi al costo minimo e massimo

dell’iniziativa da sostenere. Un nuovo ordine cronologico, di due

mesi in due mesi, per la presentazione delle richieste.

Sono queste le principali novit? introdotte nel regolamento del

Consiglio regionale sui contributi da concedere alle realt?

associative per tutte le iniziative, manifestazioni e progetti in

grado di promuovere e valorizzare il territorio sul piano

storico, culturale, scientifico, sociale, artistico, sportivo,

ambientale, turistico, del folclore e delle tradizioni popolari.

A illustrarle ? stato lo stesso presidente del Consiglio

regionale, Mauro Bordin, nel corso dell’info-day organizzato a

Villa Manin dall’Unpli Fvg, alla presenza del presidente delle

Pro loco Pietro De Marchi e davanti a una platea in cui erano

rappresentate pi? di ottanta diverse associazioni. Presenti in

sala anche i consiglieri regionali Manuela Celotti e Igor

Treleani.

“Per la prima volta da 60 anni – ha ricordato Bordin – il

Consiglio regionale gestisce direttamente una linea contributiva

che ha l’obiettivo di dare una mano concreta alle associazioni,

il cui ruolo ? fondamentale per garantire socialit? e momenti di

aggregazione, ma anche per far girare l’economia”. E si tratta di

una misura, ha aggiunto il massimo rappresentante dell’Assemblea

legislativa, che “? stata condivisa, sia in Ufficio di presidenza

sia in Aula, da tutte le forze politiche”.

Quanto alle novit?, Bordin ha osservato che “come ogni misura

giovane, anche quella approvata l’anno scorso aveva bisogno di

una messa a punto. Si era partiti con la volont? di dare una mano

agli organizzatori di eventi nuovi, ora si ? deciso di ampliare

il campo togliendo questo vincolo, dunque potranno essere

finanziate anche le iniziative che si ripetono anno dopo anno”.

Un’altra importante novit? ? l’eliminazione del divieto di