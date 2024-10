(AGENPARL) - Roma, 13 Ottobre 2024

(AGENPARL) – dom 13 ottobre 2024 Urbanistica, Centemero (Lega): chi rallenta processi rigenerazione fa male del Paese e dei cittadini

Roma 13 ott.- “La maggioranza di governo sta lavorando alacremente, tra le altre insieme a Invimit e a CDP Real Asset, per attrarre investimenti e dare vita ad un processo di privatizzazione degli asset immobiliari che rendano l’economia italiana sempre più competitiva e le nostre città sempre più vivibili per i cittadini. Ne sono testimonianza le norme sul Salva Milano cui stiamo lavorando o l’eccellente lavoro di Arexpo SpA. I nostri occhi sono però rivolti anche a Roma, dove la rigenerazione urbana è centrale per il rilancio dell’Urbe. La Lega, campionessa di buon governo dei territori, non può tollerare ritardi, strategie maldestre e poco trasparenti. Chi rallenta i processi di razionalizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di rigenerazione urbana fa il male del Paese e dei cittadini, e questo non è accettabile”.

Lo dichiara il deputato della Lega, capogruppo in commissione Finanze e capo dipartimento innovazione del Partito, Giulio Centemero.