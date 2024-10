(AGENPARL) - Roma, 13 Ottobre 2024

Stellantis: Cantalamessa (Lega), Tavares ricatta Governo ma priorità Gedi è allarme fascismo

Roma, 13 ott. – “Mentre Tavares ricatta il Governo con scandalose pretese di incentivi pubblici e presenta un piano industriale di Stellantis che rischia di trasformarsi in una bomba sociale con migliaia di lavoratori a rischio, il gruppo Gedi casualmente si concentra sul solito allarme fascismo. Noi allora vogliamo vederci chiaro e chiediamo ai vari giornali della famiglia Elkann: è più concreto il pericolo fascismo o l’allarme sociale per le scellerate decisioni di Stellantis, che mette a rischio la produzione in Italia e migliaia di posti di lavoro?”

Così in una nota Gianluca Cantalamessa, senatore della Lega e componente della commissione Attività produttive a Palazzo Madama.

Ufficio stampa Lega Senato