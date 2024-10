(AGENPARL) - Roma, 13 Ottobre 2024

(AGENPARL) – dom 13 ottobre 2024 Giornata vittime lavoro, Presidente Fontana: sicurezza diritto è imperativo inalienabile

Roma, 13 ott – “Nella 74esima Giornata per le Vittime sul Lavoro rinnovo il mio pensiero e il mio cordoglio per chi ha perso la vita o subìto infortuni e malattie a causa della propria professione. Esprimo la mia più profonda vicinanza e solidarietà ai familiari, che portano nel cuore un dolore incolmabile. La Camera ha organizzato, soprattutto negli ultimi mesi, diverse iniziative. Recentemente, con la Presidente Chiara Gribaudo e i parenti delle vittime della tragedia ferroviaria di Brandizzo, è stata presentata la Relazione sull’attività svolta dalla Commissione d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia. Formazione, responsabilità, uso delle nuove tecnologie, impegno, approccio di rete, sensibilizzazione, misure adeguate e concrete sono essenziali. Non possono esserci compromessi: l’incolumità dei lavoratori è un diritto inalienabile e un imperativo morale. Grazie a chi opera con competenza e professionalità per la sicurezza dei lavoratori e il sostegno alle famiglie”.

Così il Presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana.

– – –

Luca Finocchiaro

Portavoce del Presidente della Camera dei deputati

On. Lorenzo Fontana