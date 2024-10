(AGENPARL) - Roma, 13 Ottobre 2024

(AGENPARL) – dom 13 ottobre 2024 Forza Italia: Battilocchio (FI): entusiasmo attorno a Tajani. Maniche rimboccate con obiettivo 20 per cento

“Una due-giorni bellissima con un confronto che ha dimostrato la grande vivacità del nostro Partito e la qualità assoluta dei nostri amministratori azzurri che, dalla Valle D’Aosta alla Sicilia, sono protagonisti di stagioni di buon governo nelle rispettive comunità locali. Una squadra che cresce e si rafforza ogni giorno e sta vivendo con entusiasmo e coinvolgimento questa fase molto positiva del nostro Partito che, con la guida esperta, capace e rassicurante del segretario Antonio Tajani, si prepara per le prossime sfide. Con la forza delle idee e le maniche rimboccate, con l’obiettivo del 20 per cento nell’autunno 2027. Ce la facciamo”. Lo ha dichiarato da Perugia Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e responsabile nazionale elettorale del movimento azzurro, al termine dell’iniziativa “Più Forza ai territori” con gli amministratori FI.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma