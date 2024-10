(AGENPARL) - Roma, 12 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 12 ottobre 2024 RENZI, ZEDDA (FDI): VICINANZA AD ARRIGO, SUA PROFESSIONALITÀ NON SARÀ SCALFITA

“Dopo aver portato scompiglio nel progetto del campo largo a Renzi inizia a mancare la terra sotto i piedi, e la paura di scomparire definitivamente dai radar lo porta a querelare Emiliano Arrigo per guadagnarsi l’ennesimo quarto d’ora di celebrità di questa legislatura. Al portavoce del Presidente del Senato Arrigo va tutta la mia vicinanza, la sua professionalità e la sua onestà intellettuale non saranno scalfite dalla campagna diffamatoria che sta subendo”.

Lo scrive in una nota Antonella Zedda, senatore e vicepresidente del gruppo di Fratelli d’Italia a palazzo Madama

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica