(AGENPARL) - Roma, 12 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 12 ottobre 2024 IN VINO CIVITAS, BRINDISI ROSÉ CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE

“Il riconoscimento giunto da Salerno e da In Vino Civitas è un premio che va a tutte le piccole aziende anche a condizione familiare che trovano

tempo e impegno per dedicarsi anche a cause importanti come quella promossa dalla cantina siciliana, portata alla ribalta nazionale dal premio

EccellenSA”. È con questo brindisi contro la violenza alle donne e per la parità di genere che si alza il primo calice ad In

Vino Civitas, l’ottava edizione del Salone del Vino di Salerno, ideato dall’associazione Createam, guidata dal presidente

Sergio Casola, organizzato con CNA Salerno e sostenuto con la Camera di Commercio ed il patrocinio del Comune

di Salerno. Non è mancata l’emozione quando il Bacco in Ceramica, realizzato dal maestro Lucio Ronca, presidente di

CNA Salerno è stato consegnato a Gaspare Triolo, imprenditore siciliano che ogni anno dedica una vendemmia alla

raccolta di fondi da devolvere alla battaglia per la parità di genere. Da quest’anno, anche l’assegnazione dei premi speciali

In Vino Civitas. Si tratta di un calice di mare, uno speciale tappo in ceramica vietrese disegnato dalla ceramista Sonia

Tramontano: il presidente di Createam lo ha consegnato nella prima giornata anche a Maurizio Milan, testimonial di

#BEREssere, la campagna comunicativa promossa dal salone del vino di Salerno per diffondere tra i giovani un uso

consapevole delle sostanze alcoliche. Presente al taglio del nastro anche Carlotta De Iuliis, la vicepresidente nazionale di

Comieco: con lei già in esposizione in alcuni angoli del Salone il “Rimpiattino”, lo speciale contenitore in carta contro lo

spreco alimentare verrà ufficialmente presentato lunedì 14 ottobre. Tra i momenti speciali della prima giornata, anche la

degustazione di cocktail con il liquore Strega Alberti. Anche in questo caso, una novità per il panorama nazionale che è

stata presentata sul palcoscenico di Salerno dalla manager dell’azienda beneventana, Kenia Palma.

Il racconto sull’uso consapevole del vino proseguirà anche nella giornata di domani, domenica 13 ottobre, quando sarà

ospite della rassegna il comandante della polizia stradale di Salerno, Stefano Macarra che porterà dei dati che riguardano

la città di Salerno ed anche Antonietta Grandinetti dell’Asl. Domani, domenica 13 ottobre, il programma delle Master

class proposte dall’Associazione Italiana Sommelier vedranno protagonisti “Il Magliocco nelle sue declinazioni” con

sei produttori a confronto e una Verticale di “Plenio”, Verdicchio dei castelli di Jesi classico superiore con l’Azienda Umani