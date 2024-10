Il Massachusetts attrae migranti con il welfare mentre la classe media abbandona lo Stato

(AGENPARL) - Roma, 12 Ottobre 2024

Secondo un recente rapporto del Boston Herald, il numero di tessere per l’assistenza sociale nel Massachusetts è aumentato del 35% tra giugno 2023 e maggio 2024, rivelando un massiccio afflusso di migranti a basso reddito e contribuendo a spiegare il crescente esodo di residenti della classe media. L’aumento delle Electronic Benefit Cards (EBT) mette in evidenza la pressione sui servizi sociali e l’impatto sulla popolazione del Bay State.

In poco più di un anno, sono state emesse 672.483 nuove tessere EBT, intensificando le richieste di un’indagine sul sistema di assistenza sociale dello Stato. Le città con il maggior numero di carte attive includono Brockton, Dorchester, New Bedford e Lawrence, aree caratterizzate da un’elevata presenza di migranti che accedono ai benefici offerti dal governo.

I migranti ricevono assistenza tramite programmi come il Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), con fondi statali e federali che assicurano un sostegno significativo. Un singolo individuo può ricevere fino a 291 dollari al mese, mentre una famiglia di quattro persone può ottenere fino a 973 dollari. Questo accesso ai benefici è reso possibile anche grazie al programma di migrazione “parole” e al Temporary Protected Status, misure implementate dall’amministrazione Biden.

Tuttavia, questo aumento della spesa sociale è accompagnato da un deflusso di residenti della classe media, spinti a cercare destinazioni con tasse più basse e costi abitativi più accessibili. Secondo il Center for Immigration Studies, circa 355.000 migranti, inclusi 50.000 nuovi arrivati dal 2021, vivono attualmente nel Massachusetts. I contribuenti dello Stato hanno già speso oltre 1 miliardo di dollari per il sistema di rifugi di emergenza, e si prevede che ulteriori 1,8 miliardi saranno necessari nei prossimi due anni.

Il crescente divario tra ricchi e poveri è sempre più evidente, specialmente a Boston, dove circa il 20% delle famiglie dichiara redditi superiori a 200.000 dollari, mentre il 27% guadagna meno di 50.000 dollari all’anno. Inoltre, il valore medio delle abitazioni ha raggiunto 628.998 dollari, rendendo difficile per molti residenti della classe media continuare a vivere nello Stato.

Questo scenario ha alimentato il dibattito politico, con alcuni esponenti progressisti che vedono nell’immigrazione un’opportunità per attrarre forza lavoro a basso costo. Tuttavia, altri sottolineano come l’afflusso di migranti stia esacerbando le disparità economiche e aumentando la pressione sui servizi sociali, spingendo molti cittadini del Massachusetts a lasciare lo Stato.

L’afflusso di migranti non solo sta trasformando il tessuto sociale del Massachusetts, ma sta anche modificando il mercato del lavoro. Molti datori di lavoro, soprattutto nelle industrie manifatturiere, vedono di buon occhio questa forza lavoro a basso costo. In una recente inchiesta, è emerso che aziende come quelle tessili impiegano in gran parte lavoratori migranti, come nel caso di Musette Jean-Pierre, una recente immigrata da Haiti, che lavora in uno stabilimento di produzione. Questi lavoratori, disposti ad accettare salari più bassi, permettono alle imprese di ridurre i costi e aumentare i profitti, riducendo così l’incentivo a investire in tecnologie e miglioramenti strutturali che potrebbero alzare i salari.

Tuttavia, questa dipendenza dall’immigrazione a basso reddito non è priva di conseguenze. Le città governate dai democratici, come Boston, si concentrano sempre più su politiche di accoglienza per i migranti, trascurando spesso la necessità di riforme che potrebbero alleviare la pressione sui residenti di lunga data. Questo approccio sta spingendo sempre più americani della classe media ad abbandonare lo Stato, un fenomeno che si sta replicando anche in altre metropoli come New York, Chicago e Los Angeles.

L’ombra della crisi demografica

Il Massachusetts è uno dei pochi stati americani che ha perso popolazione negli ultimi anni. Tra il 2020 e il 2023, il numero di abitanti è diminuito di quasi 32.000 persone, con una significativa concentrazione del calo demografico nelle aree di Boston e delle sue periferie, come Revere, Chelsea e Winthrop. Alcune comunità hanno visto diminuire la popolazione di oltre il 5%, segnalando un fenomeno preoccupante per l’equilibrio demografico dello Stato.

Mentre i leader politici locali continuano a promuovere politiche di accoglienza, il futuro del Massachusetts potrebbe essere segnato da un crescente divario tra ricchi e poveri, e da una dipendenza sempre maggiore dai migranti per sostenere l’economia. Tuttavia, come avverte l’analista Michael Lind, questa strategia potrebbe trasformarsi in un “circolo vizioso demografico”, simile a quello che ha colpito città come Pittsburgh e Buffalo nel dopoguerra, rendendo sempre più difficile per lo Stato mantenere un’economia sostenibile senza affrontare le sfide strutturali che stanno spingendo via la classe media.