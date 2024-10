Cordella (ANPPE Vigili del Fuoco) : domani saremo presenti alla 74ª Giornata Nazionale per le Vittime del Lavoro, organizzata da ANMIL

(AGENPARL) - Roma, 12 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 12 ottobre 2024 Una delegazione di ANPPE Vigili del Fuoco, con il Presidente Fernando

Cordella e membri del Comitato Tecnico Scientifico, sarà presente domani

alla Cerimonia della 74ª Giornata Nazionale per le Vittime del Lavoro

organizzata da ANMIL a Roma, nella Sala Giulio Cesare in Campidoglio, alle

ore 10:00. L’evento, con il Patrocinio della Rai e di Roma Capitale, vedrà

oltre al Presidente nazionale ANMIL Emidio Deandri, la presenza del

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvina Calderone. Oltre

all”evento di Roma, le strutture territoriali e gli iscritti ANPPE Vigili

del Fuoco di tutta Italia parteciperanno alle manifestazioni di ANMIL

presenti su tutto il territorio nazionale.

“Ricordiamo che ANMIL (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e

Invalidi del Lavoro) e ANPPE VVF (Associazione Nazionale Professionisti

Prevenzione e Emergenze – Vigili del Fuoco) – dichiara Cordella – hanno

sottoscritto da diversi anni un accordo strategico che consente di

impegnarci insieme su obiettivi di grande valore: diffondere una cultura

della sicurezza sul lavoro costruita attraverso l’impegno quotidiano della

nostra categoria dei Vigili Fuoco, in particolare nella fase di prevenzione

e gestione delle emergenze. La sicurezza è un elemento essenziale in tutti

gli aspetti della nostra vita. In particolare sosterremo la nostra

battaglia, supportata sin dall’inizio da ANMIL, per l’estensione della

tutela INAIL anche ai Vigili del Fuoco, da cui oggi sono esclusi.

La professionalità conquistata negli anni in materia di sicurezza sul

lavoro – aggiunge Cordella – porta il nostro Corpo a essere purtroppo tra i

protagonisti di questo triste argomento sia in fase di infortuni ma, nello

stesso tempo, anche nel campo della salute: proprio in questi giorni,

infatti, è stata istituita una Direzione Centrale sulla Salute che si

occuperà della salute e sicurezza dei Vigili del Fuoco.

In particolare con ANMIL (Associazione Nazionale Mutilati Invalidi del

lavoro) stiamo portando avanti un progetto per diffondere la cultura della

sicurezza anche in ambito scolastico. Siamo favorevoli al disegno di legge

dell’onorevole Walter Rizzetto, Presidente della Commissione Lavoro della

Camera, che introduce l’insegnamento delle conoscenze di base in materia di

sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito dell’educazione civica del

Diritto del Lavoro nelle scuole.

Plaudiamo – conclude Cordella – all’ iniziativa di ANMIL della 74° Giornata

nazionale delle Vittime del lavoro e continueremo insieme a batterci

affinché la piaga degli incidenti sul lavoro e degli infortuni diminuisca.

E questo può avvenire con una formazione ed informazione sui diversi i

rischi specifici che ruotano nel mondo del lavoro.

Inoltre vogliamo esprimere un pensiero particolare in ricordo di coloro che

hanno perso la vita in servizio: in questi ultimi mesi sono stati tre i

Vigili del fuoco che hanno perso la vita.”