CONTIENE FOTO# COLLATINO – BOTTE E MINACCE ALLA MADRE. CARABINIERI ARRESTANO UN UOMO GRAVEMENTE INDIZIATO DEI REATI DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA.

COLLATINO – BOTTE E MINACCE ALLA MADRE.

CARABINIERI ARRESTANO UN UOMO GRAVEMENTE INDIZIATO DEI REATI DI

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA.

ROMA – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un

33enne romano, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato dei

reati di maltrattamenti in famiglia e resistenza a Pubblico Ufficiale.

La scorsa sera, a seguito di una chiamata giunta al 112, i Carabinieri sono

intervenuti in un’abitazione di via L. Tamburrano, quartiere Collatino, dove

una 64enne ha riferito di essere stata aggredita dal 33enne, figlio

convivente che in evidente stato di agitazione psicomotoria, probabilmente

dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti e alcoliche, avrebbe

aggredito la madre, anche in presenza del padre 60enne, con pugni e

l’avrebbe minacciata con un coltello.

La vittima ha riferito di pregressi analoghi episodi di violenza mai

denunciati. L’uomo ha anche minacciato i militari, colpendoli poi con calci

nel tentativo di reiterare violenza nei confronti della madre.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno sequestrato il coltello,

della lunghezza totale di 18, utilizzato dall’uomo.

Il 33enne è stato arrestato e condotto nel carcere di Regina Coeli dove il

Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto per lui la permanenza

in carcere.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari,

l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di

colpevolezza con sentenza definitiva.

