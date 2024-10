COMUNICATO STAMPA – PROGETTO GHANA, I GIOVANI LAVORATORI IN VISITA A UN’ECCELLENZA PORDENONESE

(AGENPARL) - Roma, 12 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 12 ottobre 2024 Donato dal titolare della Viteria 2000 del vestiario tecnico invernale | I ragazzi hanno toccato con mano le tecnologie di saldatura all’avanguardia che l’azienda distribuisce in tutto il mondo | Apprezzamento del Presidente Michelangelo Agrusti, del Direttore Operativo Del Col e di Roberta Penso di Umana Spa

Pordenone, 12 ottobre 2024 – I quindici giovani lavoratori provenienti dal Ghana grazie al progetto promosso da Confindustria Alto Adriatico, hanno visitato questa mattina la Viteria 2000 di Pordenone, azienda leader nell’innovazione commerciale nei settori della viteria, bulloneria, utensileria, antinfortunistica, forniture per la cantieristica navale e macchine industriali. Un’opportunità di rilievo, è stato detto, che consolida il legame tra la formazione tecnica internazionale e le eccellenze produttive del Friuli Venezia Giulia.

Durante la visita i ragazzi hanno toccato con mano le tecnologie di saldatura all’avanguardia che l’azienda distribuisce e ricevuto in dono del vestiario tecnico invernale, un gesto di accoglienza che sottolinea l’impegno dell’azienda nei confronti delle giovani promesse. A conclusione della visita, il Presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti ha espresso il ringraziamento al titolare della Viteria 2000, Renzo Zaghet, per l’ospitalità e l’impegno dimostrato nell’accoglienza.

Parole di apprezzamento alle quali si sono associati Giuseppe Del Col, Direttore operativo di Confindustria Alto Adriatico, e Roberta Penso di Umana SpA, la società che ha tradotto nella pratica operativa, grazie anche al fattivo interessamento della nostra ambasciata ad Accra, il progetto Ghana.

Come si ricorderà, i ragazzi sono arrivati in Friuli Venezia Giulia il 27 settembre dopo aver completato un periodo di formazione nella Academy africana – inaugurata ad aprile alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – e sostenuto con successo l’esame di italiano di primo livello all’Università di Siena, un requisito fondamentale introdotto dal decreto Cutro per lavorare in Italia con competenze tecniche specifiche. Il giorno successivo al loro arrivo, hanno partecipato all’assemblea generale di Confindustria Alto Adriatico a Grado, interamente dedicata al tema del Capitale umano.

Massimo Boni