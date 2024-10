comunicato Federfarma: LA FARMACIA DEI SERVIZI A TENNIS&FRIENDS: OPPORTUNITA’ DI PREVENZIONE E SCREENING PER I CITTADINI

(AGENPARL) - Roma, 12 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 12 ottobre 2024 federfarmafederazione nazionale unitaria

dei titolari di farmacia italiani

COMUNICATO STAMPA FEDERFARMA

12 OTTOBRE 2024

LA FARMACIA DEI SERVIZI A TENNIS&FRIENDS

OPPORTUNITA’ DI PREVENZIONE E SCREENING PER I CITTADINI

È in corso in questi giorni la manifestazione “Tennis&Friends – salute e sport” che vede la partecipazione delle farmacie con uno stand, realizzato da Federfarma Roma, con il patrocinio di Federfarma nazionale e della Federazione degli Ordini dei Farmacisti e con la collaborazione tecnica di MedEA.

Presso lo stand è possibile effettuare gratuitamente elettrocardiogrammi, misurazione della pressione arteriosa e test con prelievo di sangue capillare con il supporto di farmacisti, in analogia a quanto avviene nelle farmacie.

La partecipazione delle farmacie all’iniziativa è finalizzata a far conoscere ai cittadini le opportunità offerte dalla Farmacia dei servizi sul fronte della prevenzione e degli screening.