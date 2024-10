Comune di Giussano / Comunicato stampa – Campo comune cimitero

(AGENPARL) - Roma, 12 Ottobre 2024

Nuovo Campo comune nel cimitero di Giussano: approvato il progetto esecutivo

L’intervento permetterà di disporre di ulteriori 32 tombe a terra

Un nuovo Campo comune nel cimitero di Giussano: la Giunta del Sindaco Marco Citterio ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento, sviluppato per incrementare la disponibilità dei posti a terra.

Il piano cimiteriale ha individuato lo spazio nell’area già oggetto di ampliamento del cimitero di Giussano dove sarà effettivamente realizzato il campo che potrà ospitare complessivamente 32 tombe a terra.

I lavori per la realizzazione del nuovo campo comune comprenderanno scavi, fondazioni per muratura e cordoli, cordolatura, realizzazione di vialetti in green block, predisposizione dell’impianto elettrico a servizio delle lampade votive, posizionamento di siepi e di allacciamento idraulico.

Il progetto, sviluppato dal Servizio Stabili e Verde del Comune di Giussano, ha un costo complessivo stimato in 30mila euro.

Non è questo il solo intervento che riguarderà nei prossimi mesi il cimitero di Giussano: in primavera, la Giunta Comunale ha approvato il documento di fattibilità che sviluppa la progettualità relativa a 120 nuovi loculi da realizzare nel camposanto del capoluogo. La realizzazione completa della struttura ha un costo stimato di circa 250mila euro, somma che servirà per costruire l’intera struttura, porre le fondamenta e creare i primi 60 loculi in previsione della seconda tranche di opere per il completamento dei colombari. In questo modo, sarà possibile ridurre i costi complessivi per la costruzione della parte strutturale, i tempi esecutivi nella fase di completamento dei due blocchi ridurre l’interferenza con le attività di culto del cimitero

Il Cimitero di Giussano è inoltre stato al centro di importanti opere che nel biennio 2021-2022 hanno visto il completamento di due nuovi colombari per un totale di 140 posti. Nel 2023 è stato completato un primo ampliamento del cimitero all’interno del quale sono state realizzate 120 nuove tumulazioni, il Giardino delle rimembranze, i Servizi igienici e la Copertura per celebrazione riti di sepoltura.

