(AGENPARL) - Roma, 12 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 12 ottobre 2024 Alimentare: Bergesio (Lega), accordo export salumi in Canada ottima notizia, esportiamo eccellenze filiera

Roma, 12 ott. – “L’intesa tra il Governo italiano e il Canada che prevede un aumento delle esportazioni dei nostri salumi è un’ottima notizia, che non solo dimostra nei fatti la qualità dei prodotti italiani ma è soprattutto un’ulteriore conferma delle nostre eccellenze alimentari. La notizia fa ben sperare per una ripresa degli scambi commerciali verso uno dei più importanti partner commerciali della salumeria italiana extra UE. Parliamo di un settore, quello della trasformazione dei salumi, che annovera oltre 200 aziende, circa 30.000 addetti e un fatturato di oltre 9 miliardi di euro di cui 2 di export. A questi numeri bisogna aggiungere almeno altri 5 miliardi di euro di fatturato derivante dalla macellazione delle carni suine, arrivando così a 14 miliardi di euro. Sommati ai numeri della fase di produzione primaria, ovvero l’allevamento, la cifra sale fino a circa 20 miliardi di euro complessivi di valore generato da tutti gli anelli della filiera con circa 40.000 addetti. Il tutto senza contare l’indotto tra mangimistica specializzata, trasporti dedicati, imballaggi, e così via. Numeri che rendono l’Italia leader europeo nella produzione di salumi, con un patrimonio consistente di ben 43 eccellenze DOP e IGP riconosciute a livello internazionale”.

Così il senatore Giorgio Maria Bergesio della Lega, responsabile del dipartimento Agricoltura della Lega e vicepresidente dell’omonima commissione a Palazzo Madama.

__________

Ufficio stampa Lega Senato