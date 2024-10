(AGENPARL) - Roma, 11 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 11 ottobre 2024 Sanità: Battilocchio (FI) visita Ospedale di Bracciano

Prosegue l’iniziativa nazionale di Forza Italia negli ospedali italiani, promossa dal Segretario Antonio Tajani per testimoniare vicinanza e attenzione al personale medico e amministrativo e per fare il punto sulla situazione nelle strutture italiane. Alessandro Battilocchio, Deputato di Forza Italia e coordinatore del movimento azzurro per la Provincia di Roma, ha visitato stamattina l’Ospedale “Padre Pio” di Bracciano, accompagnato dal Direttore Antonio Carbone e da alcuni amministratori azzurri del territorio. Battilocchio ha visitato il Pronto Soccorso e tutti i locali del “San Pio”, incontrando i medici e i dipendenti tutti. È stato fatto un passaggio anche nel “punto sicurezza” della struttura che vede l’impegno di personale esterno e sinergie con le forze dell’ordine.

“Forza Italia è vicina ai medici e agli operatori tutti che portano avanti un lavoro straordinario. Al “Padre Pio” sono in corso interventi che stanno migliorando ulteriormente la struttura. Siamo a disposizione per continuare a interagire, nell’interesse del territorio” ha dichiarato Alessandro Battilocchio ai giornalisti al termine dell’incontro.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma