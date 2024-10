RIAPRE LA SP88 A PASPARDO

(AGENPARL) - Roma, 11 Ottobre 2024

dalle ore 14 di oggi, venerdì 11 ottobre, il codice di allerta per rischio idrogeologico a Paspardo è passato da arancione (criticità moderata) a giallo (criticità ordinaria). A seguito del sopralluogo svolto dai tecnici del Settore Strade della Provincia di Brescia per verificare le condizioni della SP88 “CETO – CIMBERGO – PASPARDO”, chiusa in via precauzionale dalla progr.va km 8+600 alla progr.va km 9+500, si comunica che è possibile riaprire la strada provinciale.

