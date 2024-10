Mancato accordo di programma Ast, Luca Simonetti e Valentina Pococacio (M5S): “Cecconi bullizzato così tanto da Bandecchi da perdere lucidità. Dalla destra solo un teatrino demagogico per nascondere le ambizioni personali del sindaco di Terni”

(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2024

(M5S): “Cecconi bullizzato così tanto da Bandecchi da perdere lucidità.

Dalla destra solo un teatrino demagogico per nascondere le ambizioni

personali del sindaco di Terni”*

Il candidato Marco Celestino Cecconi di Fratelli d’Italia forse è stato

così pesantemente bullizzato da Bandecchi che sembra aver perso ogni

lucidità, soprattutto quando parla di AST e del teatrino messo in scena dal

suo nuovo leader. Le sue parole sono la conferma di come il centrodestra

ternano stia navigando in acque sempre più torbide, prigioniero delle

ambizioni spropositate del nuovo alleato, Stefano Bandecchi. Chissà se

anche Cecconi sostiene l’idea che AST debba essere acquisita dal Comune di

Terni. Una proposta tanto surreale quanto impraticabile, che però sembra

aver contagiato Cecconi. O magari, in un’ulteriore deriva, il candidato di

Fratelli d’Italia, che solo pochi mesi fa veniva aggredito in consiglio

comunale dal suo nuovo alleato, di cui adesso evidentemente è succube,

potrebbe proporre di aprire una centrale nucleare a Maratta per rilanciare

il settore siderurgico. L’idea che AST debba essere acquisita dal Comune

dimostra una mancanza totale di visione strategica e di contatto con la

realtà economica locale. E’ una proposta, se così possiamo definirla,

irrealizzabile e demagogica. In questo delirio politico, il centrodestra

ormai è totalmente succube delle ambizioni bandecchiane. Le sparate del

sindaco ai tavoli ministeriali non solo non fanno ridere ma mettono a

repentaglio il futuro di migliaia di famiglie di lavoratori e lavoratrici

del polo siderurgico. Quasi un miliardo di euro di investimenti sul

territorio che rischiano di andare in fumo e l’unica cosa che è in grado di

fare è fare lo show per apparire sui giornali. Una deriva che sta oscurando

completamente Donatella Tesei, mai stata così debole. La presidente della

Regione Umbria appare sempre più debole e marginale nelle dinamiche

politiche regionali, oscurata dalle ambizioni personali di Bandecchi e da

un’alleanza che ha ormai perso ogni coerenza e credibilità. Al contrario le

dichiarazioni di Stefania Proietti, oggetto di attacchi infondati da parte

di Cecconi, rappresentano una finestra di buon senso all’interno di un

dibattito surreale e dilettantesco. Procrastinare al 2029 le soluzioni

riguardanti il tema energetico vuol dire far saltare l’accordo di

programma, Cecconi però non ha cognizione di causa e quindi parla proprio

come il suo sindaco. La preoccupazione per il futuro di AST e per lo

sviluppo industriale della città di Stefania Proietti, invece, riflette una

visione di lungo termine, centrata sulla sostenibilità e sulla tutela dei

posti di lavoro, piuttosto che su piani campati in aria. Mentre il

centrodestra, intrappolato in un teatrino politico che confonde gli

interessi della comunità con le ambizioni personali di pochi, non è in

grado di offrire soluzioni reali per il futuro dell’industria siderurgica.

Serve un confronto serio e concreto, non abbiamo bisogno di annunci vuoti e

proposte irrealistiche.

*Luca Simonetti e Valentina Pococacio candidati consiglieri regionali

Movimento 5 Stelle*