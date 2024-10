(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 10 ottobre 2024 M.O., CAPPELLACCI(FI): VICINO A BRIGATA SASSARI E A TUTTI I SOLDATI UNIFIL, PREOCCUPAZIONE PER L’ESCALATION DEL CONFLITTO

ROMA, 10 OTTOBRE 2024. “In queste ore difficili, desidero esprimere il sentimento di vicinanza alla nostra Brigata Sassari e a tutti gli altri militari impegnati nella missione Unifil”. Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, Presidente della Commissione Affari Sociali e Salute della Camera dei deputati. “Conosco bene il loro valore e la loro professionalità e sono certo che anche in questa situazione sapranno distinguersi, come sempre, per la loro abnegazione. Quanto accaduto oggi rappresenta un fatto grave e da condannare, che colpisce particolarmente chi, come il sottoscritto, ha sempre sostenuto da amico di Israele la necessità di promuovere un percorso di pace e dialogo tra i popoli della regione e condannato gli attacchi terroristici. È fondamentale che tutte le parti coinvolte lavorino per la de-escalation e per trovare soluzioni che vadano nella direzione della stabilità e della pace” – ha concluso Cappellacci.

