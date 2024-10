La Turchia esprime interesse nel coinvolgere aziende russe in progetti energetici su gas e carbone

(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2024

La Turchia ha manifestato un forte interesse nel coinvolgere le aziende russe nei suoi progetti energetici legati al gas naturale e al carbone. Questo è quanto emerge da un comunicato del Ministero dell’Energia russo, a seguito di colloqui tra il ministro russo Sergey Tsivilev e il ministro turco dell’Energia e delle Risorse naturali Alparslan Bayraktar.

Nel corso dell’incontro, i due ministri hanno discusso le prospettive di cooperazione nel settore energetico, sottolineando in particolare il potenziale della creazione di un hub del gas in Turchia. Secondo il Ministero dell’Energia russo, la parte turca ha espresso un chiaro interesse nel coinvolgere aziende russe per la realizzazione di progetti nei settori del gas e del carbone.

Creazione di un Hub del Gas in Turchia

Uno dei punti chiave del dialogo è stato il progetto per l’istituzione di un hub del gas in territorio turco. Questo progetto rappresenta un’iniziativa strategica per la Turchia, che punta a diventare un importante snodo per la distribuzione di gas verso l’Europa e altre regioni. Coinvolgere le competenze e le risorse delle aziende russe in questo contesto rafforzerebbe il legame tra i due paesi e fornirebbe alla Turchia un vantaggio competitivo nella gestione del transito di gas verso i mercati internazionali.

La Russia, uno dei principali fornitori di gas a livello mondiale, potrebbe giocare un ruolo cruciale in questo progetto, sia dal punto di vista delle forniture di risorse che delle competenze tecnologiche e infrastrutturali.

Collaborazione nei Progetti su Carbone

Oltre al gas, la Turchia ha manifestato interesse anche per il settore del carbone. Questo potrebbe tradursi in un aumento della partecipazione delle aziende russe nella realizzazione di impianti legati all’estrazione e alla produzione di energia a carbone, un altro pilastro dell’infrastruttura energetica del paese. Nonostante le crescenti preoccupazioni globali riguardanti l’impatto ambientale del carbone, questo rimane una componente rilevante del mix energetico turco, specialmente in aree meno sviluppate del paese.

Formazione di Personale Qualificato

Un altro tema di rilievo trattato durante l’incontro è stato lo scambio di esperienze nella formazione di personale qualificato per gli impianti del settore dei combustibili e dell’energia. La necessità di manodopera specializzata è cruciale per garantire il funzionamento efficiente delle infrastrutture energetiche, sia in Russia che in Turchia. I due ministri hanno esplorato la possibilità di avviare programmi congiunti di formazione per ingegneri, tecnici e altri professionisti del settore, sfruttando l’esperienza consolidata della Russia in questo campo.

Rafforzamento della Cooperazione Energetica

Il dialogo tra Russia e Turchia nel settore energetico riflette il continuo rafforzamento delle relazioni bilaterali tra i due paesi, che negli ultimi anni hanno intensificato la loro collaborazione in vari settori strategici. Oltre alla partnership sul gas, che include progetti come il gasdotto TurkStream, la cooperazione in ambito energetico si sta estendendo a nuovi settori, aprendo ulteriori opportunità di sviluppo per entrambi i paesi.

In un contesto internazionale segnato da sfide energetiche globali e dalla necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento, il coinvolgimento delle aziende russe in Turchia potrebbe rappresentare un vantaggio reciproco per Mosca e Ankara, rafforzando l’indipendenza energetica della Turchia e consolidando la posizione della Russia come partner energetico di fiducia.