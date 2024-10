(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 10 ottobre 2024 ITALIA – REGNO UNITO: CATTANEO (FI), “UN GRANDE ONORE RICOPRIRE RUOLO CO-PRESIDENTE CONVEGNO DI PONTIGNANO”

“Sono davvero molto lieto e per me è un grande onore poter ricoprire il ruolo di co-presidente del lato italiano del Convegno di Pontignano, un luogo di approfondimento che conosco, che ho sempre frequentato e che ho sempre apprezzato, il momento più importante delle relazioni bilaterali tra Italia e Regno Unito. Per questo, insieme al co-presidente del lato UK, Lord David Willetts, lavoreremo a pieno ritmo perché anche questa volta sia un’occasione di confronto, di arricchimento, per approfondire, riflettere insieme sullo stato delle relazioni tra i nostri due Paesi, alla presenza di autorevolissimi ospiti, Governo Italiano-UK, politici, giornalisti, ricercatori, scienziati, universitari. Insomma, davvero un’occasione preziosa per rafforzare il dialogo e i rapporti tra i nostri due Paesi”. Così sui social l’On. Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabile dei dipartimenti del partito azzurro.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma