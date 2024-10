(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 10 ottobre 2024 ENERGIA, MILANI (FDI): BENE DRAGHI SU REVISIONE MECCANISMI PREZZI LUCE E GAS

“L’intervento dell’ex premier Mario Draghi che ieri ha illustrato a Fatih

Birol, direttore dell’Aie (Agenzia Internazionale per l’Energia) il suo

recente rapporto sulla competitività dell’Ue, mi trova in totale accordo,

perché va a centrare dei punti chiave per la sfida della decarbonizzazione.

In particolare, sulle fonti rinnovabili evidenziando ciò che non ha

funzionato sinora. Ovvero trasferire i benefici dei minori costi delle

rinnovabili ai clienti finali, all’industria e ai consumatori. Il fatto che

il costo dell’energia continua ad essere alto (in Italia più degli altri

Paesi europei) causa perdita di posti di lavoro e frena la crescita. Avere

un prezzo unico dell’energia in Europa la renderebbe più competitiva e al

tempo stesso si abbatterebbero i costi. Gli investimenti delle rinnovabili,

come giustamente sottolinea Draghi, già oggi non hanno più bisogno di

incentivi. Inoltre, condivido pienamente che bisogna rivedere i meccanismi

di formazione del prezzo dell’energia elettrica, slegandolo dal mercato del

gas, che peraltro, dice Draghi, è “molto volatile… e in mano a tre

quattro grandi operatori”. È quanto dichiara il deputato di Fratelli

d’Italia Massimo Milani, segretario della VIII commissione della Camera dei

deputati.