Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano – Comunicati del 10/10/2024

Lavori Consiglio: Punti di ricarica, Trasporto di animali, Grandi predatori

Nel tempo della maggioranza, approvate mozioni di SVP/La Civica e SVP. La sessione di lavori di ottobre è terminata, domani non ci saranno sedute.

Lavori Consiglio: Etichette di generi alimentari 2, Sì a variazioni al bilancio di previsione

Mozione della Freie Fraktion, approvato disegno di legge della Giunta.

1a commissione: non ancora definito il programma dell’audizione sulla scuola

Confronto tra maggioranza e opposizione sul programma e i relatori da invitare. La pres. Scarafoni: “La maggioranza ritiene opportuno predisporre una traccia dei temi da affrontare, l’opposizione no”.

Lavori Consiglio: Valore del settore culturale e creativo -2, Prevenire le inondazioni, Ferrovia da Bressanone a Prato alla Drava, Dirigenza pubblica, Trasporto pubblico con i cani, Etichette di generi alimentari

Mozioni di Gruppo verde, Süd-Tiroler Freiheit, Team K, Freie Fraktion.

Lavori Consiglio: Relazione del presidente della Provincia sulle partecipate

Il pres. Kompatscher ha riferito dei risultati 2023 di queste società, che hanno registrato un utile netto complessivo di 135 milioni di euro.

11 ottobre, Giornata internazionale delle bambine e delle ragazze

La Consigliera di parità Hofer: “Politica e società hanno la responsabilità di garantire che le ragazze vedano riconosciuti i propri diritti all’istruzione e allo sviluppo senza discriminazioni”

