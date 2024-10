(ACON) SALUTE MENTALE. HONSELL (OPEN): ABBATTERE STIGMA SOCIALE

(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2024

mentale, proprio nell’anno del centenario della nascita di Franco

Basaglia, costituisce un doppio richiamo a non perdere mai di

vista coloro che non ne godono e di liberare tali persone dallo

stigma sociale che spesso ne consegue”.

Lo afferma in una nota Furio Honsell, consigliere regionale di

Open Sinistra Fvg, che aggiunge: “La solitudine urbana,

l’imperativo a riconoscersi in un identitarismo, la promozione

dell’egocentrismo, la narrazione neoliberista che riconosce

colpevoli coloro che non perseguono successo e ricchezza

costantemente, i mutamenti climatici, l’indifferenza dei pi?

all’uso delle armi in Ucraina e al genocidio in Palestina, espone

chiunque al disagio mentale”.

“Come Open Sinistra Fvg, nel corso degli anni in Consiglio

regionale abbiamo promosso, e continueremo a promuovere, azioni a

favore e sostegno della salute mentale, dalla legge sulla

solitudine, alle mozioni a favore dei borderline, alle

interrogazioni sulla salute dei detenuti. Abbiamo promosso le

conferenze internazionali degli helplines (telefoni amici) e

sostenuto l’istituzione di psicologi nelle scuole e nei luoghi di

lavoro. Non vi ? salute se questa ? soltanto fisica – chiosa

Honsell – e se non lo ? anche relazionale, emozionale,

ambientale; in una parola sola: mentale”.

