2° Comunicato stampa del 10.10.2024

10 Ottobre 2024

CASERTA: ATTENDEVANO L’USCITA DEI CLIENTI DAGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DOPO

AVERLI SEGUITI LI DERUBAVANO. I CARABINIERI ARRESTANO 4 PERSONE

Stazionavano all’esterno di esercizi commerciali e attendevano l’uscita dei

clienti seguendoli fino alle loro autovetture. Poi, con il pretesto di

chiedere informazioni distraevano la vittima impossessandosi degli effetti

personali.

Questo è il modus operandi adottato dai quattro cittadini stranieri (tre

uomini e una donna), senza fissa dimora, arrestati per tentato furto

aggravato dai carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di

Caserta.

L’episodio è accaduto ieri mattina in via Brunelleschi a Caserta. La

vittima, una 71enne del posto che, uscita da un negozio ortofrutticolo e

direttasi verso la propria autovettura parcheggiata nelle immediate

vicinanze, è stata prima seguita da uno dei malviventi e poi, una volta

salita in auto, affiancata da una Jeep Renegade con a bordo i tre complici.

Questi ultimi, con il pretesto di chiedere informazioni hanno distratto la

donna mentre il quarto complice, a piedi, si è diretto verso la portiera

lato passeggero tentando di impossessarsi della borsa che la vittima aveva

poggiato sul sedile anteriore.

L’equipaggio della gazzella dei carabinieri, che da alcuni minuti stava

osservando i loro movimenti, notando la scena è intervenuto bloccandoli.

A seguito di perquisizione personale e veicolare, il 24enne è stato trovato

in possesso di un permesso internazionale per la guida rivelatosi

contraffatto e, pertanto, è stato anche denunciato per falsità materiale

commessa dal privato e uso di atto falso.

Gli arrestati, un 59enne, un 24enne, un 22enne e una 32enne tutti di origine

cubana, verranno giudicati con rito direttissimo.